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Оскорбления в адрес Путина на "Рустави 2"
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Зурабишвили призвала Москву не поддаваться на провокации грузинских радикальных сил

По мнению президента Грузии, будет парадоксом, если "соседняя страна" ответит на провокацию сил, "охарактеризованных ей же как радикальные"

ТБИЛИСИ, 9 июля. /ТАСС/. Президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к руководству России с призывом не поддаваться на провокации радикально настроенных политических сил республики. Об этом Зурабишвили заявила во вторник на брифинге в Тбилиси.

"Призываю руководство России не поддаваться эскалации. Будет парадоксом, если соседняя страна ответит на провокацию сил, охарактеризованных ей же как радикальные, и тем самым будет способствовать их деструктивным целям", - заявила Зурабишвили.

Президент Грузии призвала к деэскалации политические силы внутри страны, которые, по ее словам, ставят под угрозу стабильность в стране. Как подчеркнула Зурабишвили, некоторые люди "своими действиями и заявлениями, прикрываясь флагом патриотизма, наносят вред гражданам Грузии и их экономическому благосостоянию как внутри страны, так и за ее пределами". Зурабишвили обратилась также к гостям Грузии, отметив, что страна исторически является "символом толерантности" и власти не позволят нарушиться этой традиции.

Ведущий грузинского телеканала "Рустави 2" Георгий Габуния в воскресенье в своей авторской передаче "Постскриптум" больше минуты нецензурно выражался в адрес руководства России. Его высказывания резко осудили президент Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министр Мамука Бахтадзе, глава парламента Арчил Талаквадзе, бывший спикер парламента Ираклий Кобахидзе, мэр Тбилиси Каха Каладзе. Критике телеведущего подверг и гендиректор телеканала Ника Гварамия. Выходка Габунии вызвала негативные отклики среди большого числа грузинских пользователей Facebook.

Россия призвала международные организации отреагировать на неприемлемые выпады в адрес российского руководства на грузинском телеканале, говорится в распространенном в понедельник комментарии МИД РФ. Как уточнялось в документе, МИД рассматривает случившееся как "еще одну открытую провокацию грузинских радикальных сил, направленную на подрыв российско-грузинских отношений".

В новость были внесены изменения (13:49 мск) - уточнена дата, когда было сделано заявление

Теги
ГрузияРоссияЗурабишвили, СаломеОскорбления в адрес Путина на "Рустави 2"
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