Суд на Украине отказался вернуть запрет на "русскоязычный культурный продукт" в Житомире

КИЕВ, 9 июля. /ТАСС/. Седьмой апелляционный административный суд (находится в Виннице) отказал Житомирскому областному совету в удовлетворении апелляции, которая касалась отмены моратория на "русскоязычный культурный продукт" в регионе. Об этом сказано в сообщении партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" во вторник.

"Суд принял решение оставить без удовлетворения апелляционную жалобу Житомирского областного совета, а решение Житомирского окружного административного суда от 28 февраля 2019 года - без изменений", - сказано в сообщении. В партии приветствовали такое решение, подчеркнув, что организация выступила "против дискриминации по отношению к русскоязычным гражданам" и победила.

В феврале этого года Житомирский окружной административный суд по иску партии отменил решение областного совета от 25 октября 2018 года, которым был введен мораторий на публичное использование "русскоязычного культурного продукта", признав этот запрет противоправным и незаконным. Глава политсовета партии Виктор Медведчук тогда заявлял, что решение облсовета нарушило Конституцию Украины, ряд законов страны, рамочную конвенцию Совета Европы о защите национальных меньшинств, Европейскую хартию региональных языков или языков меньшинств.

Одним из первых законов, который был принят на Украине после государственного переворота в 2014 году, стал документ об упразднении права областей наделять отдельные языки статусом регионального, на основе которого в 13 из 27 областей страны русский язык имел такой статус. С того же времени Украина ведет активную борьбу с российским наследием в культурной сфере. Был принят ряд законов, запрещающих трансляцию российских фильмов и ввоз на территорию страны книг на русском языке, которые, по мнению власти, имеют "антиукраинское содержание".

Одним из последних подписанных президентом Петром Порошенко документов стал закон от 15 мая 2019 года "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он предусматривает, что граждане теперь обязаны использовать украинский язык во всех сферах жизни. Следить за исполнением закона будут "языковые инспекторы". Они смогут присутствовать на заседаниях в любых госорганах, требовать документы у общественных организаций и политических партий, а также назначать размеры штрафов.

Команда нового президента Владимира Зеленского, вступившего в должность 20 мая, высказывается по языковому вопросу уже не так радикально. Так, глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков раскритиковал предыдущую власть за навязывание украинского языка. А президент Зеленский во вторник заявил, что русский язык в будущем может быть официально использован в Донбассе для ведения документооборота, если такой запрос появится у жителей региона.