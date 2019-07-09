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СМИ: на Украине задержали и.о. главы Фонда госимущества

Сотрудники НАБУ проводят обыски в кабинете Виталия Трубарова

КИЕВ, 9 июля. /ТАСС/. Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) проводят обыски в кабинете исполняющего обязанности главы Фонда государственного имущества страны Виталия Трубарова, сам он задержан. Об этом сообщило во вторник издание "Экономическая правда" со ссылкой на источник в правительстве Украины.

"Чиновник задержан. Сейчас проводится обыск с выемкой документов. Трубаров задержан", - цитирует издание источник. Другие подробности не приводятся.

Трубаров был назначен и.о. главы Фонда госимущества решением правительства в сентябре 2017 года.

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