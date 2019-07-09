Главы МИД Армении и России обсудили в Словакии вопросы двусторонней повестки

ЕРЕВАН, 9 июля. /ТАСС/. Министры иностранных дел Армении и России Зограб Мнацаканян и Сергей Лавров обсудили сотрудничество двух стран в различных форматах. Как указывается в сообщении пресс-службы МИД Армении, контакт состоялся в понедельник в рамках неформальной встречи глав МИД стран ОБСЕ в словацком городе Высокие Татры.

"В ходе встречи обсуждались вопросы армяно-российской союзнической повестки, сотрудничества в двустороннем и многостороннем формате. Главы МИД двух стран обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной политики", - говорится в распространенном во вторник пресс-релизе МИД Армении.

Как отметили в пресс-службе, Лавров и Мнацаканян затронули также тему урегулирования нагорнокарабахского конфликта.