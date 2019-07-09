Зариф: Болтон и Нетаньяху напрасно убеждают Трампа разрушить ядерную сделку с Ираном

ТАСС, 9 июля. Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху убеждают президента США Дональда Трампа пойти на разрушение ядерной сделки с Ираном, поскольку они ничему не научились из прошлого опыта ведения переговоров. Такое мнение высказал во вторник глава иранского внешнеполитического ведомства Мохаммад Джавад Зариф.

"Болтон и Нетаньяху загубили соглашение в Париже между европейской тройкой (Великобританией, Францией и Германией - прим. ТАСС) и Ираном в 2005 году, настаивая на полном запрете на обогащение [урана], - написал Зариф на своей странице в Twitter. - Что в результате? Иран увеличил свое обогащение в 100 раз к 2012 году".

По его словам, эти люди "ничему не научились и теперь призывают Трампа пойти тем же ошибочным путем, чтобы разрушить ядерную сделку". "Но мир должен извлечь необходимый урок", - подчеркнул министр.

В 2005 году в Париже проходили переговоры между Ираном и "евротройкой" по иранской ядерной программе. Сторонам не удалось заключить соглашение главным образом потому, что Тегеран настаивал на своем праве самостоятельно обогащать уран, против чего выступали европейские страны.

Болтон и Нетаньяху последовательно выступали против Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), заключенного в 2015 году, и были в числе основных сторонников одностороннего выхода США из ядерной сделки в мае 2018 года.