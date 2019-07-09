Париж приветствует желание Зеленского начать диалог с Россией по урегулированию в Донбассе

ПАРИЖ, 9 июля. /ТАСС/. Франция приветствует готовность президента Украины Владимира Зеленского вступить в переговоры с Россией по вопросам урегулирования кризиса на востоке страны. Об этом говорится в распространенном во вторник коммюнике МИД Франции.

"Франция приветствует готовность президента Украины Владимира Зеленского начать диалог со своим российским коллегой [президентом России Владимиром Путиным] по урегулированию кризиса между двумя странами", - ответили в министерстве на вопрос об оценках предложения президента Украины об организации в Минске международной встречи с участием лидеров Украины, России, США, Великобритании, Германии и Франции.

При этом там напомнили, что "встречи в так называемом нормандском формате направлены на содействие выполнению обязательств, взятых сторонами в рамках минских соглашений, которые составляют согласованную основу для урегулирования конфликта на востоке Украины". "Эти встречи не исключают любых других дипломатических усилий, направленных на достижение этой цели, и дополняют, в частности, обсуждения в Трехсторонней контактной группе под эгидой ОБСЕ", - пояснили на набережной Орсе.

Ранее в понедельник президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением встретиться в Минске при посредничестве США, Великобритании, ФРГ и Франции. По его словам, "нужно обсудить, чей Крым и кого там нет в Донбассе". Как выразился Зеленский, "компанию для разговора" он предлагает созвать в лице президента США Дональда Трампа, премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона.