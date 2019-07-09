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Президент Украины назначил нового представителя страны в политической подгруппе в Минске

Роман Бессмертный ранее уже представлял Украину на переговорах в белорусской столице

КИЕВ, 9 июля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового представителя Украины в политической подгруппе контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Соответствующий указ опубликован во вторник на сайте главы украинского государства.

"Уполномочить Бессмертного Романа Петровича представлять Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы", - говорится в документе. Этим же указом с этой должности был уволен Александр Моцык.

Роман Бессмертный с 2015 года по апрель 2016 года уже представлял Украину в политической подгруппе на переговорах в белорусской столице.

Теги
УкраинаЗеленский, Владимир Александрович
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