Президент Украины назначил нового представителя страны в политической подгруппе в Минске

КИЕВ, 9 июля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового представителя Украины в политической подгруппе контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Соответствующий указ опубликован во вторник на сайте главы украинского государства.

"Уполномочить Бессмертного Романа Петровича представлять Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы", - говорится в документе. Этим же указом с этой должности был уволен Александр Моцык.

Роман Бессмертный с 2015 года по апрель 2016 года уже представлял Украину в политической подгруппе на переговорах в белорусской столице.