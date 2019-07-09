Лидер грузинской оппозиционной партии приветствовала решение Путина не вводить санкции

ТБИЛИСИ, 9 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин сделал правильный шаг, заявив о нежелании применять санкции в отношении к Грузии, тем самым доказав, что является великим политиком.

Такое мнение выразила во вторник экс-спикер парламента Грузии, лидер оппозиционной партии "Единая Грузия - Демократическое движение" Нино Бурджанадзе в эфире грузинской телекомпании Pirveli.

"Это (отказ от санкций) еще раз подтвердило то, что Путин - великий политик и еще раз оказался лучше нас, потому что мы просто опозорились. К сожалению, они (власти РФ) оказались лучше нас и в плане воспитанности, и в политике. Путин сделал абсолютно правильный шаг", - сказала Бурджанадзе.

Путин во вторник заявил, что из уважения к грузинскому народу и ради сохранения двусторонних отношений с Грузией не стоит вводить против республики санкции. Во вторник же Госдума единогласно приняла заявление, в котором осудила антироссийские провокации в Грузии и предложила кабмину, а потом президенту ответить на них рядом экономических мер.