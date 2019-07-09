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МИД Грузии приветствовал заявление Путина о нежелании вводить санкции против Тбилиси

Давид Залкалиани сообщил, что власти Грузии назвали заявления, которые звучали из Тбилиси в адрес российских властей, провокационными и направленными на ухудшение двусторонних отношений
Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани Lehtikuva/Martti Kainulainen/via REUTERS
Описание
Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани
© Lehtikuva/Martti Kainulainen/via REUTERS

ТБИЛИСИ, 9 июля. /ТАСС/. Глава МИД Грузии Давид Залкалиани приветствовал нежелание президента РФ Владимира Путина применять санкции в отношении Грузии и назвал такое решение правильным.

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"Решение президента России (не вводить санкции в отношении Грузии - прим. ТАСС) однозначно является единственным и правильным. Это решение можно лишь приветствовать", - сказал Залкалиани во вторник в эфире грузинской телекомпании "Имеди".

Залкалиани также отметил, что власти Грузии внимательно следили за теми заявлениями, которые звучали из Тбилиси в адрес российских властей, охарактеризовав их провокационными и направленными на ухудшение двусторонних отношений.

Госдума 9 июля единогласно приняла заявление, в котором осудила антироссийские провокации в Грузии и предложила кабмину, а потом президенту ответить на них рядом экономических мер. Путин заявил, что из уважения к грузинскому народу и ради сохранения двусторонних отношений с Грузией не стоит вводить против республики санкции.

В новость были внесены изменения (17:27 мск) — добавлена информация после второго абзаца.

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