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В парламенте Молдавии сообщили о новом уголовном деле в отношении Плахотнюка

На олигарха завели уголовное дело в Швейцарии

КИШИНЕВ, 9 июля. /ТАСС/. Член парламентской комиссии по вопросам права, назначениям и иммунитету Григорий Новак сообщил о новом уголовном деле в отношении бывшего лидера Демократической партии Молдовы Владимира Плахотнюка, которое было заведено в Швейцарии. Об этом представляющий Партию социалистов Республики Молдова (ПСРМ) парламентарий сообщил во вторник в ходе брифинга в законодательном органе.

"В мое распоряжение попал запрос правоохранительных органов Швейцарии, которые просят Генеральную прокуратуру Молдавии предоставить дополнительную информацию в связи с уголовным делом, заведенным на Плахотнюка", - сказал Новак. Молдавская прокуратура, которая, по словам депутата, контролируется людьми Плахотнюка, скрывает информацию об этом.

Новак напомнил, что на молдавского олигарха были также заведены уголовные дела в России и Румынии, где его подозревают в покушении на убийство и контрабанде наркотиков. Плахотнюк покинул пост лидера Демпартии и Молдавию в июне этого года, когда новое парламентское большинство и правительство сформировали ПСРМ и проевропейский блок Acum ("Сейчас").

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МолдавияШвейцария
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