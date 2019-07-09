Трамп: США больше не намерены терпеть индийские пошлины на американские товары

ВАШИНГТОН, 9 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты больше не намерены терпеть применение Индией торговых пошлин на американские товары. Об этом написал во вторник на своей странице в Twitter президент США Дональд Трамп.

"У Индии длительное время были развязаны руки в том, что касается введения пошлин на американскую продукцию. Это более неприемлемо!" - заявил американский лидер.

4 июля США обратились с жалобой во Всемирную торговую организацию (ВТО) в связи с введенными Индией дополнительными пошлинами на ряд американских товаров в ответ на повышение Вашингтоном тарифов на индийские сталь и алюминий. Американская сторона расценивает индийские дополнительные пошлины, установленные с июня 2018 года по июнь 2019 года в отношении ряда американских товаров как нарушение положений Генерального соглашения о тарифах и торговле от 1994 года и несправедливую дискриминацию производителей США. Индия заявила, что ее действия разрешены соглашением ВТО о защитных мерах. США с этой аргументацией не согласны.

Власти Индии заявили в июне о планах дополнительно повысить пошлины на десятки наименований товаров из США, в том числе на нут - до 60% и чечевицу - до 30%. Кроме того, планируется повышение пошлин на некоторые виды миндаля, грецкие орехи, яблоки и груши, а также на борную кислоту, плоский прокат из нержавеющей стали, трубы и некоторые другие металлоизделия.

В марте минувшего года США ввели пошлины на импорт стали и алюминия - 25% и 10% соответственно. Пошлины распространяются на все страны, которые поставляют продукцию в США. В ответ страны ЕС договорились установить 25-процентные импортные пошлины на некоторые американские товары общим объемом €2,8 млрд. В ряде других стран, в том числе в Индии, также негативно восприняли действия Вашингтона.