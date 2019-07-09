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Военный переворот в Судане

Al Jazeera: в Судане восстановили доступ в интернет

На большей части территории страны не было доступа в интернет с начала июня

ТАСС, 9 июля. Основной суданский провайдер MTN Sudan вернул пользователям доступ в интернет. Об этом сообщил во вторник телеканал Al Jazeera.

По данным телеканала, это последовало за решением суда Судана, обязавшего интернет-провайдеров в стране незамедлительно восстановить доступ к всемирной сети.

Доступ в интернет был блокирован в Хартуме, а также на большей части территории страны в начале июня после ожесточенных столкновений между силовиками и протестующими. Как заявил тогда официальный представитель управляющего Военного совета Шамс ад-Дин Каббаши, "социальные сети несут угрозу национальной безопасности страны".

Ранее эксперты ООН в области прав человека призвали власти Судана разблокировать доступ в сеть. 5 июля Военный совет Судана и оппозиционные силы на переговорах достигли соглашения о создании руководящего органа на переходный период до проведения выборов.

Теги
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