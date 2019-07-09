Миллиардер Том Стейер вступил в борьбу за пост президента США

ТАСС, 9 июля. Предприниматель Том Стейер вступил во вторник в борьбу за выдвижение на пост президента США от Демократической партии. Об этом миллиардер сообщил в видеоролике, размещенном на его странице в YouTube.

"Кандидаты на должность президента от Демократической партии имеют много замечательных идей, которые направлены на то, чтобы наша страна двигалась вперед. Однако, мы не сможем реализовать их до тех пор, пока не положим конец враждебному контролю корпораций над нашей демократией", - заявил Стейер. По его словам, в случае победы на выборах он намерен уделять особое внимание вопросам охраны окружающей среды.

Ранее Стейер уверял, что не собирается баллотироваться в президенты. При этом в 2018 году он объявил о начале кампании, нацеленной на объявление импичмента хозяину Белого дома Дональду Трампу. На президентских выборах 2016 года бизнесмен потратил более $90 млн на поддержку кандидатов от Демократической партии. Еще около $30 млн предприниматель, финансовый капитал которого, по данным Forbes, превышает $1,6 млрд, израсходовал на поддержку демократов во время промежуточных выборов в Конгресс в прошлом году.

О намерении баллотироваться на пост президента заявили уже около двух десятков демократов. Первые собрания партийных активистов в ходе будущей президентской кампании пройдут в штате Айова в начале февраля 2020 года. Съезд Демократической партии, на котором будет выдвинут кандидат на пост президента, состоится с 13 по 16 июля 2020 года в городе Милуоки (штат Висконсин).

На место кандидата в президенты от Республиканской партии пока претендуют двое - действующий президент страны Дональд Трамп и экс-губернатор штата Массачусетс Билл Уэлд. Республиканцы проведут свой съезд с 24 по 27 августа 2020 года в городе Шарлотт (штат Северная Каролина). 59-е выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года.