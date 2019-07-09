Премьер Северной Македонии признал, что стал жертвой российских пранкеров

ТАСС, 9 июля. Премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев признал, что стал жертвой розыгрыша, устроенного российскими пранкерами, который он рассматривает как попытку политической дискредитации. Об этом он рассказал во вторник на пресс-конференции, трансляция которой велась на официальном YouTube-канале правительства республики.

"Я стал одним из тех, кто был обманут хорошо организованной структурой, действующей на протяжении последних нескольких лет. Это структуры, которые используют новые формы, инструменты и методы дискредитации СМИ, в основном нацеленные на отдельных лиц и страны с евроатлантическими устремлениями", - отметил Заев. По его словам, подобные способы представляют собой очередную попытку "нанести прямой ущерб стратегическим интересам республики, в частности, завершению процесса вступления в НАТО".

"В данном случае я являюсь мишенью такой политической дискредитации. Но я не единственный", - подчеркнул премьер-министр, добавив, что многие политики и общественные деятели, включая президента Франции Эмманюэля Макрона, бывшего министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона, экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, генсека НАТО Йенса Столтенберга, а также президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, тоже были обмануты теми же телефонными мошенниками", - заключил Заев.

Премьер-министр Северной Македонии сообщил, что в ближайшее время правительство разработает специальный план действий против распространения дезинформации.

Ранее российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) опубликовали видео, в котором они от имени бывшего президента Украины Петра Порошенко провели телефонный разговор с премьер-министром Северной Македонии Зораном Заевым. Телефонные шутники обсуждали ситуацию в Косове, сотрудничество с НАТО, а также от лица Порошенко предложили помощь для решения вопроса автокефалии Македонской православной церкви (МПЦ).

Это не первый случай, когда российские пранкеры Вован и Лексус разыгрывают иностранного политика. В 2016 году Владимир Кузнецов разыграл президента Украины Петра Порошенко, позвонив ему 2 ноября от имени руководителя Киргизии Алмазбека Атамбаева. Один из последних розыгрышей пранкеров был в отношении министра обороны Украины. По данным СМИ, Вован и Лексус рассказали о телефоном разговоре со Степаном Полтораком.