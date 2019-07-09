Зеленский отменил проведение парада в День независимости 24 августа из-за его дороговизны

КИЕВ, 9 июля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский отменил проведение традиционного военного парада в День независимости 24 августа из-за его дороговизны. В видеообращении на своей странице в Facebook он сообщил, что вместо этого "300 млн гривен будут выделены на премии военным".

"Хочу поделить с вами нашей новой идеей. Обычно 24 августа на День независимости Украины у нас проходит военный парад - такой помпезный и недешевый. Мне кажется, в этом году вместо парада лучше эти деньги выделить нашим героям, нашим военным, и мы приняли решение выделит 300 млн гривен (около $11,5 млн - прим. ТАСС) на премии всем нашим военным - это солдаты срочной службы, это курсанты, сержанты, офицеры, это все военнообязанные, которые выполняют задания в зоне проведения операции объединенных сил", - сказал он.

При этом Зеленский отметил, что 24 августа Киев будет "чествовать героев" и праздновать День независимости. "Но будет новый формат", - подчеркнул он.

В 2018 году Украина отметила 27-ю годовщину независимости самым масштабным за последние годы военным парадом. В нем приняли участие 4,5 тыс. военнослужащих и представителей различных силовых структур, 250 единиц техники, а также авиация. Сколько было потрачено на подготовку парада, в Минобороны Украины не сказали. Однако директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник привел пример 2011 года, когда на военный парад Киев потратил $40 млн, при том, что он был скромнее, чем парад 2018 года.