США ввели санкции против двух ливанских депутатов и одного чиновника из "Хезболлах"

ВАШИНГТОН, 9 июля. /ТАСС/. Власти Соединенных Штатов ввели санкции против двух депутатов ливанской шиитской партии "Хезболлах" (представлена в парламенте и правительстве Ливана) и одного партийного чиновника, занимающегося вопросами безопасности. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Министерства финансов США.

"Хезболлах" использует своих агентов в парламенте Ливана, чтобы манипулировать этим институтом в интересах финансовой деятельности этой террористической группы и обеспечения ее безопасности, а также для того, чтобы поддерживать враждебные действия Ирана", - утверждается в заявлении заместителя американского министра финансов Сигал Манделкер.

В черный список в качестве "террористов и тех, кто оказывает поддержку террористам или содействует осуществлению терактов" были включены члены парламента Ливана Амин Шерри и Мухаммад Раад, а также представитель партии Вафик Сафа. Двое законодателей, по утверждению американского ведомства, "пользовались своими политическими постами для продвижения целей "Хезболлах", которые идут в разрез с интересами народа и правительства Ливана". Вафик Сафа же, согласно этим данным, выступал в качестве посредника между партией "Хезболлах" и силами безопасности Ливана, "используя ливанские порты и контрольно-пропускные пункты на границе для ввоза контрабанды и упрощения передвижения связанных с "Хезболлах" лиц, что подрывало безопасность ливанского народа".

"Сегодняшнее решение о введении санкций также подчеркивает отсутствие различия между политической деятельностью "Хезболлах" и совершаемыми ей актами насилия. "Хезболлах" сама не делает различия между своим боевым крылом и политической организацией, что открыто признавали и сами ее лидеры", - говорится также в заявлении Манделкер. Попадание в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с его фигурантами.

"Хезболлах" - шиитское движение, базирующееся в Ливане. В последние годы его бойцы сражаются в Сирии на стороне правительственных войск. Движение признано террористической организацией в Израиле, США и Евросоюзе, а также членами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. В отношении "Хезболлах" действуют американские санкции.