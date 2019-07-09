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Швейцария выделит €25 млн на поддержку реформ на Украине

Речь, в частности, идет о поддержке реформы госуправления и качественных изменений в сфере предоставления услуг

КИЕВ, 9 июля. /ТАСС/. Швейцария выделяет €25 млн на поддержку реформ, проводимых правительством Украины. Об этом сообщил директор Швейцарского бюро сотрудничества на Украине Хольгер Тауш.

"Швейцария поддерживает Украину, народ Швейцарии поддерживает народ Украины, и это важно. И для этого мы выделяем из нашего государственного бюджета €25 млн, то есть достаточно весомую сумму. Швейцария поддерживает многие реформы, которые осуществляются на Украине", - цитирует его во вторник агентство "Укринформ".

Тауш добавил, что речь идет о поддержке реформы государственного управления и качественных изменений в сфере предоставления услуг, а также реформы децентрализации. По его словам, за последние четыре года Украина продвинулась в техническом плане и в вопросе расширения количества электронных услуг и сервисов, однако коррупция остается одной из основных проблем страны.

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УкраинаШвейцария
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