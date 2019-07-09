Трамп заявил, что Иран ведет себя неконструктивно

ВАШИНГТОН, 9 июля. /ТАСС/. Иранские власти ведут себя на международной арене неконструктивно, им следует быть осторожнее. Такое мнение выразил во вторник президент США Дональд Трамп перед встречей в Белом доме с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани. Трансляцию выступления вели американские новостные телекомпании.

Журналисты попросили главу государства прокомментировать решение Тегерана обогащать уран. "Посмотрим, что произойдет с Ираном. Иран сейчас делает много плохого и ему лучше быть очень осторожным", - подчеркнул американский президент.

8 июля МАГАТЭ подтвердило, что Иран превысил уровень обогащения урана в 3,67%, согласованного в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД). Ранее Иран объявил о том, что начинает обогащать уран выше уровня 3,67%, предусмотренного условиями ядерной сделки. Как заявил в понедельник агентству ISNA представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди, Иран обогатил уран до уровня выше 4,5%. Действия Ирана стали ответом на выход США из ядерной сделки и введение санкций против Тегерана на фоне неспособности европейских государств сгладить экономический урон от действий Вашингтона.