NewsOne обвинили в госизмене и терроризме за попытку провести телемост с Россией

КИЕВ, 9 июля. /ТАСС/. Украинский телеканал NewsOne обвинили в государственной измене и терроризме за попытку провести неполитический телемост Киев - Москва. Объявление о планах украинской телекомпании прозвучало в российском эфире 7 июля.
Несмотря на то, что уже в середине дня 8 июля стало известно, что телемост не состоится, заявления о санкциях в адрес NewsOne звучали на протяжении всего дня во вторник.
С утра Нацсовет по телевидению Украины объявил, что проведет проверку для лишения его лицензии. Член Нацсовета Сергей Костинский заявил о необходимости применить "жесткие меры к телеканалу", который осуществляет "психологические операции в отношении украинцев и украинской государственности".
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К вечеру стало известно, что Генпрокуратура вдобавок к открытому в понедельник делу о госизмене зарегистрировала новое уголовное производство против NewsOne - на этот раз по статье о финансировании терроризма. Генпрокурор Юрий Луценко обосновал это информацией о связях компании с российским "Промсвязьбанком", "который является уполномоченным банком для финансирования и обслуживания государственного оборонного заказа страны-агрессора".
Владелец канала Тарас Козак еще в понедельник опроверг все эти утверждения. А решение Нацсовета провести проверку с целью лишения лицензии в компании назвали пренебрежением к Конституции, к ее 15 статье, "в которой четко установлено: "Цензура запрещена".
Украинская оппозиция назвала поднявшуюся волну "пещерной русофобией", отметив, что Генпрокуратура под управлением Юрия Луценко "давно превратилась в инструмент политической расправы".
С сожалением восприняли отмену телемоста в Москве. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал идею о диалоге "очень правильной инициативой". "Общение людей никогда не может быть преждевременным, - сказал он. - Общение - это самое правильное, это то общение, в котором рождается истина".
А владелец NewsOne выразил надежду, что телемост между Москвой и Киевом все-таки будет проведен и "люди увидят всю правду". Найти площадку для будущего теледиалога рассчитывает и ведущий авторской телепрограммы на канале Руслан Коцаба. По его словам, он знает, что ежедневно может стать объектом нападения радикалов, но это не может повлиять на осуществление им журналистской деятельности.
Обвинения в финансировании терроризма
Генпрокурор Луценко, объявляя об открытии дела против NewsOne о финансировании терроризма, практически не скрывал его политическую подоплеку. "Единственным диалогом со страной-агрессором до окончания агрессии может быть вооруженный диалог", - заявил генпрокурор.
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Он утверждал, что, "по данным, которые были получены Службой безопасности Украины (СБУ) и ГПУ, должностные лица кипрских офшорных компаний NewsOne и одного из российских банков, которые обеспечивают российский оборонный заказ, являются одними и теми же лицами". "В связи с этим сегодня зарегистрировано уголовное дело о финансировании терроризма", - сказал он.
Генпрокурор отметил, что это дело будет находиться в ведении СБУ. "В целом, считаю, что есть все основания для СНБО (Совет национальной безопасности и обороны) принимать решение о лишении лицензии, а также есть большие задания для всех правоохранительных органов".
Заявление Луценко о связях телеканала с российским банком владелец NewsOne еще в понедельник назвал циничной ложью и свидетельством "профессиональной непригодности". В заявлении, размещенном на сайте телеканала, отмечается, что его "конечным бенефициаром и собственником" не является ни одна кипрская компания, как это было подано генпрокурором. "Я, Тарас Романович Козак, являюсь единственным собственником телеканала NewsOne и владею 100% телеканала непосредственно", - подчеркнул он.
В тексте также указано, что и иные утверждения Луценко, в частности об участии телеканала в террористической деятельности, сделаны абсолютно безосновательно. Козак заявил, что все эти утверждения делаются для закрытия телеканала по политическим мотивам.
Власть испугалась радикалов
Разочарование действиями власти в сложившейся ситуации выразила украинская оппозиция.
"Попытка независимого телеканала NewsOne организовать общение между гражданами Украины и России обернулась террором со стороны подконтрольных власти силовиков". "На желание сделать маленький шаг к установлению диалога власть ответила жесточайшей политической расправой", - заявили в партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".
А глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук полагает, что президент Украины Владимир Зеленский в ситуации вокруг телемоста просто испугался национал-радикалов. "Все репрессии в одном направлении - против телеканала. А нет, чтобы подумать о том, как эти репрессии направить против тех, кто пикетировал канал, пытался его поджечь и так далее", - отметил политик. "Во-первых, власть пошла на уступки национал-радикалам и испугалась их. Второе - власть хочет по ходу использовать эту ситуацию, чтобы вы [телеканал] стали ручными. Но разве не к этому стремился господин Порошенко и депутаты, которые в 2018 году проголосовали за введение санкций против телеканалов? Это уже все было, и это продолжается".
7 июля в эфире программы "Вести с Дмитрием Киселевым" на телеканале "Россия-1" было объявлено, что 12 июля состоится телемост Киев - Москва "Надо поговорить". Инициатива вызвала бурные протесты на Украине, зазвучали призывы лишить канал лицензии. Днем 8 июля NewsOne объявил, что отменяет телемост из-за появившихся угроз физической расправы в адрес журналистов.
Тем не менее Генпрокуратура Украины в понедельник "в связи с намерениями телеканала NewsOne провести совместный телемост с находящимся под санкциями российским телеканалом "Россия-1" открыла дело о государственной измене. Как сообщил Луценко, "все причастные к этой инициативе - от владельца канала до ведущих, которые анонсировали проведение телемоста - вызваны на допрос", "готовится также представление в суд об аресте активов".