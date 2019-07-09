Зеленский назначил своим советником ведущего футуролога Украины

КИЕВ, 9 июля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский назначил своим внештатным советником ведущего специалиста по прогнозированию будущего Украины Игоря Новикова. Соответствующий указ во вторник опубликован на официальном сайте главы государства.

"Назначить Новикова Игоря Владимировича советником президента Украины (вне штата)", - сказано в тексте документа.

Новиков является главой украинского филиала американского Института сингулярности. "Игорь Новиков привносит уникальный набор технологических, предпринимательских и политических перспектив в диалог об инновациях на Украине. В течение двух лет лекции и семинары Игоря привлекли аудиторию более 100 000 человек, и он считается ведущим докладчиком и футурологом Украины - титул, который он охотно отвергает. Основная область исследований Игоря - пересечение поведенческой науки, экономики и повествования", - сказано на сайте института.

Новиков получил образование в Лондонской школе экономики и политических наук, закончил программу руководителей в Институте сингулярности. Является организатором инновационных проектов, а также был организатором "IForum", на котором выступал Зеленский.