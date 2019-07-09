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Оппозиционер Бойко предложил провести телемост Киев - Донбасс

Лидер партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" считает, что это будет полезно и эффективно

КИЕВ, 9 июля. /ТАСС/. Лидер украинской политикой партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко считает полезным проведение телемоста с территориями Донбасса, которые не контролируются украинским правительством. С соответствующей инициативой политик выступил во вторник.

"Я готов помочь, и, уверен, мои коллеги тоже, чтобы был телемост с неконтролируемыми территориями Донбасса", - предложил Бойко. По его мнению, "это будет полезно, эффективно, и покажет, что там граждане Украины, и они хотят мира и нормальной жизни".

Ранее с инициативой о проведении телемоста Киев - Москва выступили российский и украинский телеканалы "Россия-1" и NewsOne. Инициатива вызвала бурные протесты на Украине, зазвучали призывы лишить канал лицензии. В понедельник днем NewsOne объявил, что отменяет телемост из-за появившихся угроз физической расправы в адрес журналистов.

Тем не менее, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины решил провести внеплановую проверку телеканала. Генеральная прокуратура Украины завела уголовное дело против телеканала по статьям о госизмене и о финансировании терроризма.

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