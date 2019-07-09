Эмир Катара пригласил Трампа посетить страну и военную базу Эль-Удейд

ВАШИНГТОН, 9 июля. /ТАСС/. Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани пригласил президента США Дональда Трампа нанести визит в эту страну и посетить крупнейшую на Ближнем Востоке базу ВВС США Эль-Удейд. Об этом эмир заявил во вторник на встрече с американским лидером в Белом доме. Трансляцию вел телеканал C-SPAN.

"У нас расположена эта база, и мы очень тесно работаем вместе. Приглашаю вас посетить Катар и базу в любое время", - сказал он.

"Эта база великолепна", - заявил в ответ Трамп. "У нее отличное расположение - в самом сердце Ближнего Востока. Очевидно, что это очень важное место", - добавил президент США.

В январе Катар и США подписали соглашение о расширении военной авиабазы Эль-Удейд в столице эмирата. В конце июля глава Минобороны Катара Халид бен Мухаммед аль-Аттыйя в интервью газете The Washington Post заявил о том, что на эти цели эмират готов выделить $1,8 млрд. На базе расквартированы 11 тыс. военнослужащих США и стран коалиции. Объект имеет большое значение для проведения операций против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).