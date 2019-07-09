Посол Японии в России рассказал, кто из россиян сможет получить многократные визы

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Возможность получить многократные визы в Японию на пять лет с сентября 2019 года коснется сотрудников российских компаний и организаций, которые имеют отношение к реализации плана сотрудничества из восьми пунктов, предложенного ранее премьером страны Синдзо Абэ. Об это заявил посол Японии в РФ Тоёхиса Кодзуки в интервью " Российской газете ", опубликованном во вторник.

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"Для дальнейшего развития сотрудничества в сфере экономики штатным сотрудникам российских компаний и научно-исследовательских организаций, которые имеют отношение к реализации плана сотрудничества из восьми пунктов, будут выдаваться многократные визы до пяти лет", - сказал он.

"Упрощение визовой процедуры также коснется студентов 465 российских вузов, - добавил посол. - Подавая документы на визу, вместо справки о наличии средств для поездки в Японию им достаточно будет предоставить справку о том, что они учатся в данном вузе".

29 июня на полях саммита G20 в Осаке состоялась встреча президента РФ Владимира Путина и Абэ. По ее итогам Абэ заявил, что Токио планирует с 1 сентября смягчить визовый режим для российских предпринимателей и студентов.

План из восьми пунктов, предложенный премьер-министром Абэ в мае 2016 года, стал основой экономического сотрудничества двух стран. Документ подразумевает укрепление сотрудничества России и Японии в области энергетики, малого и среднего бизнеса, индустриализации Дальнего Востока, расширения экспортной базы. В него входит также предложение укреплять взаимодействие в сфере передовых технологий, включая атомную энергетику, и в области гуманитарных обменов. Выполнение программы Токио считает важным элементом продвижения к подписанию мирного договора с Москвой.