В ДНР назвали заявления Зеленского о мирном решении конфликта в Донбассе профанацией

ДОНЕЦК, 9 июля. /ТАСС/. Заявления президента Украины Владимира Зеленского о его миролюбивой позиции в отношении Донбасса являются профанацией, поскольку реальных мер по урегулированию конфликта он не принял. Такое мнение высказал председатель Общественной палаты Донецкой народной республики (ДНР) Александр Кофман.

"Ничего не мешало президенту Украины подписать соответствующий указ, сделать ряд хотя бы декларативных заявлений о прекращении боевых действий и потом официально обвинить министерство обороны в преступном неисполнении приказа. Сделано это не было. Соответственно, все заявления о его миролюбивой позиции - не более, чем профанация", - цитирует Кофмана Донецкое агентство новостей.

По его словам, смена президента Украины Петра Порошенко на Владимира Зеленского не способствовала решению проблем и конфликтов внутри страны. "Уверен, стоит поздравить граждан Украины. Их уничтожать и грабить будут те же силы, что и ранее, разве что под иными масками", - считает Кофман.