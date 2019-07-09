В Госдепе заявили, что Турцию ждут негативные последствия из-за поставок С-400

ВАШИНГТОН, 9 июля. /ТАСС/. Турцию ждут негативные последствия в случае, если поставки российских зенитных ракетных систем С-400 будут осуществлены, позиция Вашингтона по этому вопросу не поменялась. Об этом заявила во вторник на брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус.

"Наша позиция в Госдепартаменте в отношении Турции и С-400 не изменилась", - сказала она, комментируя сообщения СМИ о том, что поставки С-400 могут быть осуществлены уже во вторник.

"Все остается так же, как и было. Мы уже сказали, что Турцию ждут реальные и негативные последствия, если они примут С-400", - отметила представитель американского внешнеполитического ведомства, добавив, что эти последствия включают в себя прекращение участия Анкары в программе истребителей-бомбардировщиков F-35.