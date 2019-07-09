Госдеп заявил, что продолжает работать со всеми аккредитованными в США дипломатами

ВАШИНГТОН, 9 июля. /ТАСС/. Госдепартамент продолжает работать со всеми аккредитованными в Соединенных Штатах дипломатами, в том числе британскими, ждет дальнейших указаний от Белого дома. Об этом сообщила во вторник на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус.

Ее попросили прокомментировать заявление президента США Дональда Трампа, согласно которому Вашингтон больше не будет иметь дело с британским послом в Вашингтоне Кимом Дэрроком. "Нам не поступали никакие указания по этому поводу. Мы будем продолжать работать со всеми аккредитованными лицами [дипломатами], пока не получим дальнейших указаний от Белого дома или президента. Безусловно, [в таком случае] мы будем следовать указаниям президента", - отметила Ортэгус.

Она также выразила уверенность в том, что госсекретарь Майкл Помпео не обсуждал данную ситуацию с британским послом. Ортэгус подчеркнула, что у США и Соединенного Королевства "особые, стратегические отношения".

Трамп ранее раскритиковал деятельность посла Великобритании в США, назвав его на своей странице в Twitter "чванливым глупцом". Причиной резких выпадов американского президента в адрес дипломата стали опубликованные 6 июля на сайте газеты Daily Mail выдержки из сообщений, которые Дэррок направлял своему начальству. В материалах, поступавших от него в Лондон с 2017 года и до последнего времени, содержалось много нелестных характеристик главы Белого дома и его команды. Администрацию Трампа посол называл некомпетентной и беспомощной, а самому президенту предрекал позорный конец карьеры. Дэррок также допускал возможность того, что "российские финансисты" давали деньги в долг Трампу или членам его семьи.

В понедельник Трамп заявил, что Вашингтон больше не будет иметь дело с Дэрроком, а также подверг критике премьер-министра королевства Терезу Мэй. В свою очередь в Лондоне выразили сожаление в связи с утечкой дипломатической переписки и выступили в поддержку посла, отметив, что он пользуется "полным доверием" главы правительства.