Суд оставил в силе решение о незаконности блокировки критиков Трампа в Twitter

НЬЮ-ЙОРК, 9 июля. /ТАСС/. Апелляционный суд второго округа США (штаты Нью-Йорк, Коннектикут и Вермонт) во вторник оставил в силе постановление суда о том, что президент США Дональд Трамп не имеет права блокировать в своем Twitter пользователей, которые оставляют комментарии с критикой в его адрес. Это следует из документа, опубликованного в электронной базе суда Южного округа штата Нью-Йорк.

Судья Баррингтон Паркер, излагая точку зрения еще двух коллег, обратил внимание, что действия членов нынешнего федерального правительства США служат пищей для "открытых и активных споров", которые отражают "страсти редкого накала и уровня". Первая поправка к конституции запрещает должностным лицам, пользующимся служебными аккаунтами в соцсетях, исключать других людей из участия в "открытом диалоге онлайн", напомнил Паркер, назначенный, как и двое остальных судей коллегии в периоды президентства Джорджа Буша - младшего и Барака Обамы.

"Такой спор, каким бы неудобным и неприятным он ни был подчас, тем не менее, является делом хорошим", - постановил апелляционный суд. С его точки зрения, в ответ на "проявление неприязни следует говорить больше, а не меньше".

Соответствующий иск был подан в июле 2017 года семью заблокированными Трампом пользователями Twitter, а также правозащитной организацией под названием Knight First Amendment Institute, существующей при Колумбийском университете. В нем утверждалось, что Трамп, блокируя подписчиков своей страницы в данном сервисе, нарушает положения Первой поправки к конституции США, гарантирующей, в частности, право на свободу слова и выражение протеста.

В иске, ответчиком в котором помимо Трампа также значился помощник президента, отвечающий за коммуникацию в социальных сетях, Дэниэл Скавино, блокировка пользователей сравнивалась с антиконституционной "попыткой подавления инакомыслия". Рассмотрев дело, судья Наоми Бакволд 23 мая встала на сторону истцов. После этого Трампу пришлось разблокировать в Twitter тех подписчиков, которые подали совместный иск.

Трамп после инаугурации в январе позапрошлого года начал пользоваться официальным президентским аккаунтом в Twitter, но при этом продолжил публиковать сообщения на своей личной странице в этом сервисе. Республиканец уделяет повышенное внимание соцсетям в качестве средства информации и общения со своими сторонниками. Трамп ранее заявлял, что без возможности доводить с помощью соцсетей свои мысли до общественности он никогда, по его мнению, не стал бы президентом США.