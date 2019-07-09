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Госдеп: встречи с эмиссарами КНДР в ходе поездки представителя США в Европу не намечены

В ведомстве сообщили, что Стивен Бигэн проведет переговоры со спецпредставителем Республики Корея Ли Ду Хуном

ВАШИНГТОН, 9 июля. /ТАСС/. Спецпредставитель США по КНДР Стивен Бигэн не планирует проводить встречи с эмиссарами Пхеньяна в ходе своей поездки в Европу. Об этом сообщила во вторник на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус.

"Нет планов встречаться с должностными лицами Северной Кореи в рамках этой поездки", - сказала официальный представитель внешнеполитического ведомства США, комментируя визиты Бигэна.

Она подтвердила, что Бигэн уже провел переговоры в Брюсселе. В среду и четверг дипломат будет находиться в Берлине, отметила Ортэгус. Кроме того, добавила она, Бигэн во время поездки проведет консультации со спецпредставителем Республики Корея по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли Ду Хуном.

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