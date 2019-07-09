Меркель призвала реализовать эмбарго на поставки вооружений в Ливию

БЕРЛИН, 9 июля. /ТАСС/. Германия обеспокоена ситуацией в Ливии и поддерживает усилия ООН по установлению там перемирия без предварительных условий и запуску политического процесса. Об этом заявила во вторник канцлер ФРГ Ангела Меркель на встрече с представителями дипломатического корпуса, которая прошла в правительственной резиденции Мезеберг под Берлином. Текст заявления привела пресс-служба правительства ФРГ.

"С большим беспокойством мы наблюдаем за Ливией. Какими ужасными событиями сопровождается конфликт, показал недавний ужасный налет на лагерь с африканскими беженцами и мигрантами, который привел к многочисленным жертвам и пострадавшим", - отметила канцлер.

"Германия поддерживает усилия ООН по установлению перемирия без предварительных условий, а также запуску политического процесса", - сказала она. Меркель считает, что "в Ливию через внешних игроков попадает очень много оружия". "Поэтому необходимо реализовать эмбарго на поставки вооружений, чтобы не допустить новой эскалации", - подчеркнула глава германского правительства. "Мы должны направить все силы на то, чтобы в Ливии не было развития, которое мы наблюдаем вот уже годы в Сирии", - сказала она, указав на то, что ситуация в Ливии оказывает влияние на ситуацию с безопасностью в зоне Сахеля.