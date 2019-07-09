Госдепартамент сообщил, что США придерживаются принципа одного Китая

ВАШИНГТОН, 9 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты продолжают придерживаться принципа одного Китая, и никакого изменения американской политики в связи с решением Вашингтона одобрить поставку Тайваню танков M1A2 Abrams и переносных зенитно-ракетных комплексов FIM-92 Stinger на сумму в $2,2 млрд нет. Об этом заявила во вторник на брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус.

"Конечно же, никакого изменения в политике одного Китая, которой мы придерживаемся уже давно, нет", - сказала она. Между тем, по ее словам, законодательство США предписывает американской администрации "помогать Тайваню в обеспечении его обороны", что она и делает, так что никаких нарушений со стороны США в этом отношении также нет. "Наш интерес в отношении Тайваня, особенно военных поставок, заключается в том, чтобы способствовать миру и стабильности в районе пролива и во всем регионе", - утверждала Ортэгус. "Никаких объявлений об изменении политики сегодня нет", - добавила также представитель американского внешнеполитического ведомства.

Ранее представитель МИД КНР Гэн Шуан на брифинге для журналистов сообщил о том, что Китай сделал строгое представление США в связи с решением Вашингтона одобрить поставку вооружения Тайваню. По его словам, США должны как можно скорее отменить сделку.

Решение США о поставках вооружений Тайваню

Профильное правительственное ведомство, входящее в структуру американского министерства обороны, сообщило в понедельник о том, что США приняли решение продать Тайваню 108 танков M1A2 Abrams и 250 переносных зенитно-ракетных комплексов FIM-92 Stinger, а также сопутствующее оборудование на $2,2 млрд. Стоимость приобретения танков составила $2 млрд, ПЗРК - $223,5 млн.

Соответствующую заявку на приобретение новой партии вооружений власти Тайваня направляли в США в июне, по данным газеты South China Morning Post. Они также просили 1240 противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) BGM-71 TOW и 409 ПТРК FGM-148 Javelin. Ранее Тайбэй также направлял заявку Пентагону на приобретение партии из не более чем 66 истребителей F-16 в новой современной версии V в связи с необходимостью модернизации устаревающего авиапарка ВВС. Тайваньские власти ожидают ответа США на данные запросы.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпевших поражение в гражданской войне с коммунистами. С тех пор самый большой китайский остров сохраняет флаг, валюту и некоторые другие атрибуты прежней Китайской республики. При этом Пекин считает Тайвань одной из провинций Китая.