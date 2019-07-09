Джонсон не стал отвечать на вопрос об отзыве британского посла из США

ЛОНДОН, 9 июля. /ТАСС/. Фаворит избирательной гонки за посты лидера Консервативной партии и премьер-министра Соединенного Королевства Борис Джонсон уклонился от ответа на вопрос, отзовет ли он в случае своей победы британского посла в США Кима Дэррока, который в последние дни оказался в центре дипломатического скандала из-за высказываний в адрес американского президента Дональда Трампа и его администрации. Соответствующий вопрос был задан ему во вторник в эфире телеканала iTV, который провел дебаты среди двух претендентов на кресло британского премьера.

Джонсон указал, что оценки государственных служащих, в задачи которых входит информирование правительства, не должны попадать в публичное пространство. "Тот, кто слил [комментарии посла] заслуживает того, чтобы быть выпотрошенным", - сказал он. После того, как ведущая повторила вопрос снова, он ответил: "Я не буду таким самонадеянным".

Его оппонент в лидерской гонке среди консерваторов глава британского МИД Джереми Хант подтвердил свою уже озвученную позицию: "Если я буду следующий премьером, то посол в Вашингтоне останется".

Дональд Трамп во вторник раскритиковал деятельность посла Великобритании в США, назвав дипломата на своей странице в Twitter "чванливым глупцом". Причиной резких выпадов американского президента в адрес британского посла стали опубликованные 6 июля на сайте газеты Daily Mail выдержки из сообщений, которые Дэррок направлял своему начальству. В материалах, поступавших от него в Лондон с 2017 года и до последнего времени, содержалось много нелестных характеристик главы Белого дома и его команды. Администрацию Трампа посол называл некомпетентной и беспомощной, а самому президенту предрекал позорный конец карьеры. Дэррок также допускал возможность того, что "российские финансисты" давали деньги в долг Трампу или членам его семьи.

В понедельник Трамп заявил, что Вашингтон больше не будет иметь дело с Дэрроком, а также подверг критике премьер-министра Великобритании Терезу Мэй. В свою очередь в Лондоне выразили сожаление в связи с утечкой дипломатической переписки и выступили в поддержку посла, отметив, что он пользуется "полным доверием" главы правительства.