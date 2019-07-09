В Пентагоне заявили, что следят за финансированием Ираном исламских центров Южной Америки

ВАШИНГТОН, 10 июля. /ТАСС/. Министерство обороны США следит за усилиями иранских властей по финансированию исламских центров в странах Западного полушария. Об этом заявил во вторник глава Южного командования вооруженных сил США (САУТКОМ) адмирал Крейг Фоллер, выступая на слушаниях в одном из подкомитетов комитета по делам вооруженных сил Сената Конгресса США. САУТКОМ курирует в Пентагоне взаимодействие с ВС 45 стран и территорий Центральной и Южной Америки, а также Карибского бассейна.

По версии адмирала, военное ведомство фиксирует "активные связи между иранским режимом и ливанским [шиитским движением] "Хезболлах", занимающегося деятельностью по сбору средств на всей территории региона". Кроме того, утверждал Фоллер, Пентагон "внимательно следит" за "финансированием со стороны Ирана исламских центров" стран Западного полушария. Глава САУТКОМ полагает, что такие действия Тегерана носят "весьма сомнительный и спорный" характер и связаны с "известной террористической деятельностью Ирана".

"Мы следим за всем этим и тесно сотрудничаем с такими партнерами, как Бразилия и Аргентина, делимся [с ними] информацией об этих угрозах", - заключил Фоллер.

В феврале госсекретарь США Майкл Помпео обвинил иранские власти в оказании влияния на жителей стран Южной Америки. Руководитель Госдепартамента заявил об активности "Хезболлах" в регионе.