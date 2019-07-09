Адмирал США заявил, что в Венесуэле находятся сотни российских военных

ВАШИНГТОН, 10 июля. /ТАСС/. Глава Южного командования вооруженных сил США адмирал Крейг Фоллер считает, что в Венесуэле находятся сотни российских военнослужащих и военных подрядчиков. С таким утверждением он выступил во вторник на слушаниях в одном из подкомитетов комитета по делам вооруженных сил Сената Конгресса США.

Южное командование ВС США курирует в Пентагоне взаимодействие с военными 45 стран и территорий Центральной и Южной Америки, а также Карибского бассейна.

"Российские войска и российские военные подрядчики располагаются [в Боливарианской Республике], их присутствие в Венесуэле исчисляется сотнями. Они поддерживают режим [венесуэльского лидера Николаса] Мадуро", - заявил адмирал.

По его версии, российские военнослужащие и подрядчики в южноамериканской республике, в частности, "поддерживают работоспособность российской [военной] техники". "Они проводят весь комплекс мероприятий, который можно ожидать от иностранной державы, поддерживающей свой марионеточный режим", - заключил Фоллер.

Американские сенаторы просили его прокомментировать слова президента РФ Владимира Путина, который в опубликованном 28 июня интервью в газете Financial Times заявил, что "уже много раз" говорил американским партнерам, что в Венесуэле нет российских войск. По словам российского лидера, в латиноамериканской стране находятся специалисты и инструкторы из РФ.

Отвечая на вопрос о российских военных советниках в латиноамериканской стране, Путин отметил, что Россия еще во времена правления президента Уго Чавеса продавала Венесуэле оружие совершенно легально, "без всяких ограничений и без всяких проблем", так же как продают оружие за рубеж США, Великобритания, Китай и Франция. По словам президента РФ, у Москвы есть контракты, которые предусматривают обслуживание этой военной техники и подготовку специалистов.