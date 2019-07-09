Трамп поздравил Мицотакиса с назначением на пост премьер-министра Греции

АФИНЫ, 10 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в телефонном разговоре во вторник вечером договорились работать над углублением двусторонних отношений. Об этом сообщило Афинское Македонское агентство новостей (АМНА).

По его информации, президент США поздравил Мицотакиса с назначением премьер-министром. "Со своей стороны Мицотакис сказал Трампу, что приоритетом нового греческого правительства является борьба с бюрократией и стимулирование инвестиций. Президент США ответил греческому премьеру, что это были и его цели, когда он вступил в должность. Лидеры согласились с необходимостью продолжать и углублять прекрасные отношения между Грецией и Соединенными Штатами", - приводит АМНА выдержки из заявления пресс-службы премьера.

Мицотакис также пообщался во вторник с вице-президентом США Майклом Пенсом. "Во время телефонного разговора, который длился более 20 минут, были обсуждены существенные вопросы, и обе стороны обязались и далее углублять и так очень хорошие отношения между Грецией и США", - сообщило агентство.

Возглавляемая Мицотакисом правоцентристская партия "Новая демократия" уверенно победила на состоявшихся в воскресенье досрочных парламентских выборах, получив большинство в 158 мест в 300-местном однопалатном парламенте страны. Это позволило партии сформировать правительство, не прибегая к образованию коалиций. Во вторник новый кабинет был приведен к присяге, а в среду он проведет свое первое заседание.

Еще при правительстве Алексиса Ципраса Греция и США договорились о начале двустороннего стратегического диалога, первый раунд которого состоялся в Вашингтоне 13-14 декабря 2018 года. В ходе него рассматривались различные двусторонние вопросы, затрагивались темы обороны и безопасности, борьбы с терроризмом, развития экономики и торговли, инвестиций и энергетики. Кроме того, Греция в 2018 году предложила Пентагону разместить на постоянной основе военные базы близ греческих городов Волос, Лариса и Александруполис. США уже располагают военной базой в порту Суда в одноименном заливе на острове Крит.