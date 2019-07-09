Суд США приговорил к 40 месяцам тюрьмы бывшего дипломата за связи с разведкой Китая

ВАШИНГТОН, 10 июля. /ТАСС/. Суд округа Колумбия приговорил бывшую сотрудницу Госдепартамента Кэндис-Мари Клейборн к 40 месяцам тюремного заключения по обвинению в сговоре с разведкой Китая, которой она якобы предоставляла секретные документы в обмен на деньги и подарки. Об этом говорится в опубликованном во вторник заявлении Министерства юстиции США.

Клейборн также три года будет пребывать под надзором после освобождения и обязана выплатить штраф в размере $40 тыс. В документе отмечается, что 63-летняя осужденная "обманывала сотрудников правоохранительных органов, скрывая свои широкие контакты и подарки от агентов Китайской Народной Республики", которые она получала "в обмен на предоставление им внутренних документов из Госдепартамента".

Экс-дипломат в апреле признала себя виновной в связях с китайской разведкой. Клейборн была арестовала ФБР в марте 2017 года. Она обвинялась в даче ложных показаний сотрудникам контрразведки ФБР и в создании препятствий их профессиональной деятельности, ей грозило до 25 лет тюрьмы. По версии следствия, Клейборн, имевшая по роду занятий доступ к секретной информации, скрывала от контрразведки США многочисленные контакты с представителями спецслужб КНР. Тем не менее слово "шпионаж" для описания деятельности Клейборн Минюст не употребляет.

По данным американских СМИ, Клейборн пришла в Госдепартамент в 1999 году, работала в дипмиссиях США в Багдаде, Хартуме, Пекине и Шанхае. Как утверждают в Минюсте, разведка Китая запрашивала у Клейборн, к примеру, внутренние оценки двустороннего стратегического экономического диалога, подготовленные администрацией США. Как полагают власти США, разведка Китая предоставила Клейборн квартиру, ежемесячное денежное вознаграждение, оплачивала ее поездки за рубеж.