Суд в США предоставил защите Осиповой 10 дней на оплату пошлины за рассмотрение апелляции

НЬЮ-ЙОРК, 10 июля. /ТАСС/. Суд в США предоставил во вторник адвокатам россиянки Богданы Осиповой 10 дней на внесение оплаты за дальнейшее рассмотрение апелляционной жалобы на приговор федерального суда города Уичито (штат Канзас). Об этом говорится в документах апелляционного суда по десятому округу США, имеющихся в распоряжении корр. ТАСС.

Согласно этим данным, защита Осиповой до сих пор не внесла предписанную оплату за рассмотрение судом апелляции. Сумма, которую должна выплатить защита россиянки, в документе не уточняется. "В случае, если в течение 10 дней с момента отправки данного письма не будет произведена оплата клерку окружного суда или не будет подано прошение о рассмотрении без предоплаты, апелляция может быть отклонена без дальнейшего уведомления", - говорится в материалах суда.

6 июня Богдана Осипова была приговорена федеральным судом города Уичито (штат Канзас) к семи годам тюремного заключения за статью "похищение детей родителем" и по двум пунктам статьи "вымогательство международного масштаба". Адвокаты россиянки подали апелляционную жалобу на решение суда. По данным корреспондента ТАСС, защита Осиповой намерена оспорить приговор, касающийся обвинений в вымогательстве, которые составили основной срок наказания.

Как ожидается, в заключении Осипова проведет порядка пяти лет, поскольку уже провела под стражей почти два года, в течение которых ожидала вынесения приговора. Еще три года после освобождения россиянка будет находиться под полицейским надзором без права выезда из страны. Она также должна способствовать возвращению из России в США двух своих дочерей, совместных детей с американским гражданином Брайаном Мобли.

В МИД РФ заявили, что приговор россиянке является несправедливым и представляет собой правовой произвол.

О деле многодетной матери

У 38-летней Осиповой, имеющей гражданство РФ и США, трое несовершеннолетних детей, в том числе младшие дочери от брака с гражданином США Брайаном Мобли. Американские власти обвиняют Осипову в том, что в 2014 году она, будучи беременной, вывезла с территории США в Россию дочь без согласования с супругом, с которым уже был начат бракоразводный процесс, что недопустимо законом. Младшая девочка появилась на свет в том же году уже на территории РФ, после чего супруги развелись. Суд в США принял решение, что оба ребенка должны жить со своим отцом, передав ему полную опеку над дочерьми, однако по решению российского суда место жительства девочек определено в России, с матерью, а отцу назначены алименты.

26 сентября 2017 года Осипова приехала в Уичито, чтобы решить вопрос опеки над совместными с Мобли детьми для возвращения их в США. Она подала исковое заявление в семейный суд города, так как была не согласна с передачей полной опеки отцу. Суд принял документы и назначил дату слушаний, однако через два дня сотрудники ФБР задержали россиянку в рамках возбужденного по иску бывшего супруга уголовного дела.

В ходе судебных слушаний Осипова дала согласие на возвращение младших детей в США, рассчитывая на последующее освобождение, однако российский суд, руководствуясь интересами детей, разрешение на их вывоз за границу не дал. В настоящее время обе девочки и их старший брат, также несовершеннолетний сын Осиповой, проживают в РФ с опекуном, родной тетей осужденной россиянки.