СМИ: протестующие студенты Гонконга вновь отказались от встречи с главой администрации

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 10 июля. /ТАСС/. Лидеры студенческих движений в Гонконге отказались от повторного предложения главы местной администрации Кэрри Лам провести диалог для нормализации обстановки в городе, охваченном протестами. Об этом сообщает в среду газета South China Morning Post .

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Лам предлагала 5 июля провести закрытую встречу со студентами, но они ответили отказом. На этот раз глава исполнительной власти согласилась на их условие побеседовать в открытом формате. Однако студенты выражают намерение бойкотировать консультации до тех пор, пока не будут сняты обвинения в адрес задержанных участников протестных акций.

Выступая перед журналистами во вторник, Лам заявила, что амнистировать радикальных активистов нельзя до завершения расследования их правонарушений, поскольку это противоречит законам Гонконга.

Месяц назад здесь вспыхнули массовые протесты против инициированного местными властями законопроекта, который ставит целью наладить механизм выдачи из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. Оппозиция опасается, что нововведение может распространяться не только на фигурантов уголовных и коррупционных дел, но и на правозащитников, и ставит под угрозу демократические свободы в этой автономной территории с особым статусом.

Кэрри Лам во вторник подтвердила перспективы отказа от продвижения малопопулярного законопроекта, назвав его "нежизнеспособным". Однако протестующие не верят этим обещаниям, требуют ее отставки и угрожают новыми акциями.