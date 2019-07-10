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Зеленский за день уволил более 70 глав районных администраций

Причиной увольнения послужило окончание срока полномочий бывшего президента Украины Петра Порошенко
Президент Украины Владимир Зеленский REUTERS/Valentyn Ogirenko
Описание
Президент Украины Владимир Зеленский
© REUTERS/Valentyn Ogirenko

КИЕВ, 10 июля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский снял с должности 71 главу районных государственных администраций в течение минувшего вторника. Соответствующие распоряжения размещены на сайте главы государства.

Причина увольнения у всех одна - "завершение срока полномочий президента Украины", то есть пятого президента страны Петра Порошенко.

Как отметили в пресс-службе президента, уволены 10 глав райгосадминистраций в Винницкой области, восемь - в Волынской, три - в Донецкой, один - в Днепропетровской, два - в Житомирской, три - в Закарпатской, 10 - в Кировоградской и пять - во Львовской.

Ранее Зеленский по согласованию с правительством уволил большинство глав областных государственных администраций и начал назначать новых. В команде главы государства заявляли, что избрание глав администраций будет проходить на прозрачной конкурсной основе, однако ввиду нехватки времени от этой идеи отказались.

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