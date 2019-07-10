Опрос: партия "Голос" Святослава Вакарчука может не пройти в Верховную раду

КИЕВ, 10 июля. /ТАСС/. Партия "Голос" украинского певца и лидера группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука может не преодолеть минимальный 5%-ный барьер, чтобы попасть в новый состав Верховной рады по итогам внеочередных выборов 21 июля. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

"Если рассчитать проценты по отношению к тем, кто определился (собственно, именно эти показатели наиболее близкие к возможным результатам выборов), то получим результаты, согласно которых сейчас пройти в парламент наибольшие шансы имеют шесть партий", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что среди тех, кто определился, 48,5% отдали бы свой голос за партию "Слуга народа", от которой баллотировался нынешний главы государства Владимир Зеленский. Еще 14,1% симпатизируют партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", 9,2% опрошенных проголосовали бы за партию "Европейская солидарность" Петра Порошенко, еще 6,2% респондентов ответили, что отдадут голос за партию "Батькивщина" Юлии Тимошенко.

Опрос показал, что пока условно не проходят в Раду партия "Голос" певца Святослава Вакарчука (уровень поддержки 4,4%), а также партия "Сила и честь" (4,1%) экс-главы СБУ Игоря Смешко. Однако в КМИС считают, что эти партии все же сохраняют шансы на представительство в новом составе парламента Украины.

Вместе с тем итоги опроса среди тех, кто "точно или скорее собирается" посетить избирательные участки в день выборов значительно разнятся с предыдущими данными. 37,8% таких опрошенных заявили, что отдадут голос партии "Слуга народа", 11% проголосуют за "Оппозиционную платформу - За жизнь", еще 7,2% - за "Европейскую солидарность". Остальные партии не набирают достаточной поддержки: партия "Батькивщина" - 4,8%, "Голос" - 3,4%, "Сила и честь" - 3,2%, остальные - 2% и менее.

Опрос проводился с 25 июня по 7 июля методом личного интервью. Всего свое мнение высказали 2004 респондента в возрасте 18 лет и старше, которые проживают в 129 населенных пунктах страны.

Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3% для показателей, близких к 50%, 2,8% - близких к 25%, 2% - близких к 10% и 1,4% - близких к 5%, сказано в сообщении. Внеочередные выборы назначены на 21 июля, всего в них примут участие 22 партии в общегосударственном многомандатном избирательном округе.