АНКАРА, 10 июля. /ТАСС/. Турция не намерена отказываться от проведения геологоразведочных работ у побережья Кипра, несмотря на критику со стороны мирового сообщества. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении МИД республики.

"ТРСК (самопровозглашенная Турецкая Республика Северного Кипра) в 2011 году выдала [нефтяной компании] "Тюркие Петроллери" разрешение [на проведение работ], и Турция от имени турок-киприотов приступит к бурению", - отмечается в коммюнике.

Во внешнеполитическом ведомстве "отвергли заявления греческого Кипра и официальных лиц ЕС, назвавших действия Турции незаконными". В Анкаре также выразили уверенность в том, что "ЕС не будет оставаться нейтральным посредником в вопросе разрешения кипрской проблемы".

На шельфе и в исключительной экономической зоне Кипра найдены большие месторождения природного газа. В 2011 году американская компания Noble Energy обнаружила, в частности, месторождение Афродита, запасы которого оцениваются примерно в 140 млрд куб. м.

Анкара, оспаривающая границы исключительной экономической зоны Кипра, ранее направила в район судно "Фатих", заявив, что бурение продлится до 3 сентября. 10 июня власти Республики Кипр санкционировали арест членов экипажа турецкого бурового судна "Фатих". Несмотря на это, 4 июля Турция направила второе буровое судно "Явуз" к Кипру для проведения геологоразведочных работ на шельфе.

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о готовности страны защищать права турок-киприотов на шельфовые месторождения, в том числе с применением вооруженных сил.