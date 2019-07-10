Данфорд отметил, что Финляндия стала важным местом переговоров между Россией и США

ХЕЛЬСИНКИ, 10 июля. /ТАСС/. Финляндия сыграла важную роль в контактах между Россией и США, предложив место для встреч представителей двух стран. Об этом сообщил в среду телекомпании Yle глава Комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд после встречи в Вашингтоне с командующим финскими Силами обороны Ярмо Линдбергом.

"Финляндия предложила важное место встречи для наших дискуссий с Россией. Я встретился там [в прошлом году] с [начальником Генерального штаба Вооруженных сил РФ генералом армии] Валерием Герасимовым", - сказал Данфорд.

Он сообщил также, что США хотели бы развивать оборонное сотрудничество с Финляндией в разных сферах. По его словам, с финской стороной он обсудил вопросы, связанные с авиацией, вопросы систем командования и контроля, сочетания видов войск, действий в киберпространстве. Он указал, что стороны "учатся друг у друга".

По словам Линдберга, который покидает свой пост этим летом и уходит на пенсию, сотрудничество Финляндии с США будет продолжаться после этого так же, как и прежде. "Я не ожидаю радикальных перемен", - подчеркнул он.