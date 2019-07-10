Косово отказало во въезде министру обороны Сербии

БЕЛГРАД, 10 июля. /ТАСС/. Делегация Министерства обороны Сербии и военных медиков во главе с министром обороны страны Александром Вулиным не получила разрешения на посещение клинического центра в Косовска-Митровице на севере самопровозглашенного Косова. Об этом говорится в среду в сообщении кабинета министра.

В ответ на запрос сербской делегации было указано, что "не имеется возможности позитивно ответить на запрос". "Таким образом еще раз продемонстрировано, что [премьер непризнанного Косова] Рамуш Харадинай лжет", - говорится в заявлении.

Ведомство указывает, что запретом на въезд Приштина нарушила Брюссельские соглашения, оговаривающие возможность беспрепятственного въезда сербских официальных лиц на территорию края. Отмечается, что визит делегации носил гуманитарный характер.

Ранее в Приштине прозвучали заявления о том, что сербским официальным лицам запрещен въезд на территорию Косова. После резкой реакции из Белграда и Брюсселя премьер непризнанного образования Рамуш Харадинай опроверг факт принятия такого решения.