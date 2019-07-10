Президент Ирана назвал задержание танкера в Гибралтаре ошибочным решением

ТАСС, 10 июля. Задержание властями Гибралтара (заморской территории Великобритании на побережье Пиренейского полуострова) танкера Grace 1 было "ошибочным и слабым" решением. Об этом заявил в среду президент Ирана Хасан Роухани.

"Противники пытаются подорвать региональную безопасность и поэтому ведут себя агрессивно по отношению к нашей стране, - приводит официальный сайт президента Ирана слова Роухани. - В результате они задержали иранский танкер, что стало слабым и ошибочным решением".

По словам президента, "власти Великобритании задержали это судно в испанских территориальных водах". "При этом Гибралтар относится к Испании, но в настоящее время оккупирован, государство-оккупант неправомерно занимает эту территорию. Этот факт вызывает раздражение у самих испанцев", - сказал он.

Президент добавил, что "мировое сообщество должно прилагать усилия, чтобы на международном уровне гарантировать безопасность морских путей". При этом он возложил ответственность за обострение напряженности на Великобританию, что, по его словам, "чревато последствиями".