Грузинские оппозиционные депутаты проведут встречу с главой комитета Госдумы

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Депутаты грузинского парламента от оппозиционной партии "Альянс патриотов Грузии" проведут в Госдуме встречу с главой думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонидом Калашниковым.

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О предстоящем визите в Facebook ранее сообщила лидер партии, вице-спикер парламента Ирма Инашвили.

"Как раз они ко мне и приезжают", - сказал Калашников ТАСС в среду. По его словам, планируется полноформатная открытая встреча.

В свою очередь глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев сообщил, что сенаторы тоже готовы встретиться с оппозиционерами от "Альянса патриотов Грузии", если от них будет соответствующий запрос.

"Раньше всегда встречались, да. Если обратятся - встретимся, разумеется, и сейчас", - сказал Косачев ТАСС.