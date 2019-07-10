{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Турция призывает США отказаться от шагов, способных навредить двусторонним отношениям

Такое обращение последовало вслед за комментарием Госдепартамента США о том, что Анкару ждут негативные последствия в случае поставок российских систем С-400

АНКАРА, 10 июля. /ТАСС/. Официальный представитель Министерства иностранных дел Турции Хами Аксой обратился в среду к Соединенным Штатам с призывом не совершать шаги, которые могут навредить отношениям между двумя государствами. Это обращение последовало вслед за комментарием руководителя пресс-службы Госдепартамента США Моргана Ортэгуса о том, что Анкару ждут негативные последствия в случае, если поставки российских зенитных ракетных систем С-400 будут осуществлены.

"Сделанные 9 июля пресс-секретарем Госдепартамента США заявления касательно нашей покупки С-400 не соответствуют духу переговоров между нашими президентами на саммите G20 [в Японии], - подчеркивается в коммюнике. - Мы предлагаем США воздержаться от шагов, которые навредят двусторонним отношениям".

Теги
СШАТурция
Зеленский назначил нового губернатора Киевской области
Михаил Бно-Айриян ранее занимал должность главы департамента планирования и европейской интеграции министерства энергетики и угольной промышленности
Читать полностью