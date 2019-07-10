ВМС Украины сообщили о заходе сторожевика ВМФ России в закрытую зону учений Sea Breeze

КИЕВ, 10 июля. /ТАСС/. Командование Военно-морских сил Украины сообщило, что сторожевой корабль Военно-морского флота России "Сметливый" в среду зашел в закрытую зону проведения международных учений Sea Breeze.

"Несмотря на сообщение для мореплавателей о закрытии района для проведения международных учений Sea Breeze 2019, корабль Черноморского флота РФ "Сметливый" около 8:00 мск 10 июля зашел в закрытый для мореплавания район, где проводились практические стрельбы корабельной артиллерии морской группировки международной коалиции", - говорится в сообщении пресс-центра командования ВМС Украины в Facebook.

Командование также сообщило, что российский корабль не ответил на запросы.

Другие подробности не приводятся.

Sea Breeze - 2019 проходят до 12 июля в северо-западной части Черного моря в Николаевской, Херсонской и Одесской областях. Многонациональные военные учения Sea Breeze проводятся на Украине с 1997 года. В 2018 году маневры проводились в Одесской и Николаевской областях, в них были задействованы более 2 тыс. военнослужащих, около 30 кораблей и судов, ряд летательных аппаратов из 19 стран.