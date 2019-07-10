Зариф: задержание танкера в Гибралтаре не связано с делом осужденной в Иране британки

ТАСС, 10 июля. Задержание властями Гибралтара (заморской территории Великобритании на побережье Пиренейского полуострова) танкера Grace 1 никак не связано с делом сотрудницы фонда Thompson Reuters Назанин Загари-Рэтклифф, находящейся в иранской тюрьме. Об этом заявил в среду глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

"Вопрос о задержании иранского танкера никак не связан с делом Загари-Рэтклифф", - цитирует агентство Tasnim слова Зарифа. Как он отметил, "действия Великобритании являются нарушением их обязательств, поскольку они продиктованы позицией США и наложенными Вашингтоном санкциями на иранский нефтяной сектор и не имеют отношения к ситуации в Сирии". "Это прямое нарушение ядерной сделки", - подчеркнул министр.

Обладательницы двойного британо-иранского гражданства Загари-Рэтклифф была арестована в Иране в 2016 году и приговорена к пяти годам тюрьмы за участие в политическом заговоре с целью свержения действующей власти. МИД Великобритании последовательно добивается оправдания и освобождения женщины. Данный вопрос неоднократно поднимался в ходе встреч министров иностранных дел двух стран.