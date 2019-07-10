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Зеленский назначил нового губернатора Киевской области

Михаил Бно-Айриян ранее занимал должность главы департамента планирования и европейской интеграции министерства энергетики и угольной промышленности

КИЕВ, 10 июля. /ТАСС/. Президент Украины назначил новым главой Киевской областной государственной администрации Михаила Бно-Айрияна. Указ о назначении Владимир Зеленский подписал в среду во время посещения города Борисполь Киевской области.

"Михаил является профессиональным специалистом и профессиональным человеком", - заявил президент, подписывая назначение во время прямой телетрансляции.

35-летний Михаил Бно Айриян ранее занимал должности директора департамента планирования и европейской интеграции министерства энергетики и угольной промышленности Украины, директора по коммуникациям и международному сотрудничеству компании "Укрэнерго".

Ранее сегодня Зеленский посетил в Борисполе местную больницу и, как признался, был поражен плачевным состоянием медицинского учреждения. Сейчас президент проводит совещание по вопросам развития региона.

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