В Тегеране заявили о готовности достигнуть 20%-ного обогащения урана в короткий срок

ТАСС, 10 июля. Тегеран способен за короткое время достигнуть степени обогащения урана в 20%. Об этом заявил в среду представитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди.

"Если правительство примет решение обогащать уран до 20%, то мы в состоянии за короткое время достигнуть этого показателя", - цитирует агентство Tasnim слова Камальванди. Он добавил также, что "пока в наращивании степени обогащения урана нет необходимости".

Представитель ОАЭИ подчеркнул, что Иран предпримет новые меры по сокращению обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, "если другие участники соглашения не будут выполнять свою часть договоренностей". "У нас есть различные варианты, такие как наращивание темпов обогащения урана, применение более продвинутых технологий, увеличение числа центрифуг", - отметил он. По словам Камальванди, в случае необходимости "Иран готов к третьему и четвертому шагам по сокращению своих обязательств".

Проблема иранского ядерного досье резко обострилась после одностороннего выхода США из СВПД 8 мая 2018 года и введения против Ирана американских экономических санкций в сфере нефтяного экспорта. По версии иранской стороны, оставшиеся участники сделки, прежде всего европейцы, не в полной мере исполняют свои обязательства в экономической части соглашения, поэтому сделка в ее нынешнем виде не имеет смысла.

Ровно через год - 8 мая 2019 года - Роухани объявил, что Тегеран приостанавливает часть обязательств по ядерной сделке и дает другим участникам два месяца (до 8 июля) на то, чтобы вернуться к ее выполнению. 8 июля представитель ОАЭИ Бехруз Камальванди заявил, что Тегеран начал обогащать уран выше 3,67% - максимального уровня, предусмотренного ядерной сделкой. Это стало вторым шагом по сокращению Тегераном своих обязательств в рамках СВПД, после того как страна превысила разрешенный сделкой уровень запасов фторида урана (UF6) в 300 кг.