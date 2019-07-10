Зеленский назвал разбойником и выгнал с совещания секретаря горсовета Борисполя

КИЕВ, 10 июля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский в грубой форме выгнал с совещания по вопросам развития Киевской области и города Борисполя секретаря городского совета Ярослава Годунко.

"Выйди отсюда! Выйди, разбойник! Плохо слышишь? На английском - exit. Идите", - заявил президент, речь которого транслировал украинский телеканал Espresso. Издание "Обозреватель" сообщило, что глава государства так эмоционально отреагировал после того, как прочитал в своем смартфоне информацию, что Годунков, который представляет партию "Батькивщина", ранее был осужден за разбой, совершенный с причинением тяжелых телесных повреждений.

В ответ секретарь горсовета напомнил Зеленскому его же предвыборный ролик, в котором президент говорит о том, что "все украинцы - президенты". На это Зеленский ему возразил, заявив, что тот точно не президент. "Да иди уже, Господи. Ты точно не президент, поскольку у президента нет криминала. Иди, гуляй", - сказал он.

На совещании, среди прочего, обсуждались вопросы состояния бориспольской больницы, которую посетил Зеленский. Президент заявил, что он был неприятно поражен увиденным, в том числе "шестью больными на девяти квадратных метрах", неудовлетворительным состоянием ремонта. Во время совещания были вызваны главврач больницы, представители местной администрации, а также городского совета и сам мэр Борисполя, которые докладывали о том, как отремонтировать больницу и кто виновен в ее нынешнем плохом состоянии.

По данным СМИ, сразу после совещания Зеленский заявил, что позвонит и.о. главы Службы безопасности Украины Ивану Баканову по поводу Годункова.