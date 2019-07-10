{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис на Украине

Зеленский назвал разбойником и выгнал с совещания секретаря горсовета Борисполя

Как сообщают украинские СМИ, президент прочитал в своем смартфоне, что Ярослав Годунко ранее был осужден за разбой
' Зе! Президент - Слуга Народа/YouTube'

КИЕВ, 10 июля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский в грубой форме выгнал с совещания по вопросам развития Киевской области и города Борисполя секретаря городского совета Ярослава Годунко.

"Выйди отсюда! Выйди, разбойник! Плохо слышишь? На английском - exit. Идите", - заявил президент, речь которого транслировал украинский телеканал Espresso. Издание "Обозреватель" сообщило, что глава государства так эмоционально отреагировал после того, как прочитал в своем смартфоне информацию, что Годунков, который представляет партию "Батькивщина", ранее был осужден за разбой, совершенный с причинением тяжелых телесных повреждений.

В ответ секретарь горсовета напомнил Зеленскому его же предвыборный ролик, в котором президент говорит о том, что "все украинцы - президенты". На это Зеленский ему возразил, заявив, что тот точно не президент. "Да иди уже, Господи. Ты точно не президент, поскольку у президента нет криминала. Иди, гуляй", - сказал он.

На совещании, среди прочего, обсуждались вопросы состояния бориспольской больницы, которую посетил Зеленский. Президент заявил, что он был неприятно поражен увиденным, в том числе "шестью больными на девяти квадратных метрах", неудовлетворительным состоянием ремонта. Во время совещания были вызваны главврач больницы, представители местной администрации, а также городского совета и сам мэр Борисполя, которые докладывали о том, как отремонтировать больницу и кто виновен в ее нынешнем плохом состоянии.

По данным СМИ, сразу после совещания Зеленский заявил, что позвонит и.о. главы Службы безопасности Украины Ивану Баканову по поводу Годункова.

Теги
УкраинаКризис на УкраинеЗеленский, Владимир Александрович
Ситуация вокруг ядерной программы Ирана
В Тегеране заявили о готовности достигнуть 20%-ного обогащения урана в короткий срок
Для этого необходима лишь санкция руководства страны, подчеркнули в Организации по атомной энергии Ирана
Читать полностью